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Латвія передасть Україні новий пакет допомоги, який зможе покращити ППО та розвідку

30 квітня 2024, 17:31
Латвія передасть Україні новий пакет допомоги, який зможе покращити ППО та розвідку
Фото: з вільних джерел
До пакета увійдуть зенітні установки, тактичні безпілотні системи спостереження тощо.

Уряд Латвії погодив передачу Україні чергового пакета військової допомоги, який повинен покращити протиповітряну оборону та розвідувалькі можливості. 

Про це повідомила прем’єрка Латвії Евіка Сіліня у X (Twitter).

"Уряд щойно погодив передачу ЗСУ ЗСУ зенітних установок НБС, тактичних безпілотних систем спостереження, а також інших основних матеріально-технічних засобів. Це допоможе покращити як протиповітряну оборону, так і розвідувальні можливості України", – йдеться у повідомленні.

Сіліня нагадала, що її країна щороку виділяє на військову підтримку України 0,25% власного ВВП.

"Кожним відправленням ми підтверджуємо дружбу до народу України та його боротьбу з агресором росією, яка є найбільшою загрозою світовому миру та безпеці. Латвія щороку виділяє на військову підтримку України 0,25% ВВП. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну як на двосторонньому рівні, так і разом із нашими союзниками", – зазначила вона. 

Латвіявійна в Україніпідтримка Україниросія-агресор

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