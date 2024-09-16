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Латвія передасть Україні закуплені у Великої Британії бронемашини

16 вересня 2024, 10:55
Латвія передасть Україні закуплені у Великої Британії бронемашини
Фото: з вільних джерел
Раніше Україні вже було передано різні види озброєння і техніки.

Латвія передасть Україні закуплені раніше у Великої Британії бойові гусеничні бронемашини розвідки CVR(T).

Про це повідомляє Delfi.

Конкретної кількості бронемашин, які будуть передані Україні, в Міноборони не назвали.
 
Зазначається. що Латвія зобов'язалася надавати військову підтримку Україні в розмірі 0,25% від валового внутрішнього продукту щорічно щонайменше до 2026 року. Раніше Україні вже було передано різні види озброєння і техніки, включно з гелікоптерами і самохідними гаубицями, закупленими раніше в Австрії.
 
Підписаний із Великою Британією 2014 року договір передбачав постачання 123 бронемашин CVR(T) – 116 модернізованих і семи без капітального ремонту для навчання механіків. Перші машини були поставлені Латвії восени 2015 року.
 
У 2019 році з Великою Британією було укладено ще один договір про додаткову закупівлю бронемашин, зазначає агентство.

 

війна в Україніросія окупантиЛатвіяпідтримка України

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