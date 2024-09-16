Латвія передасть Україні закуплені у Великої Британії бронемашини

Латвія передасть Україні закуплені раніше у Великої Британії бойові гусеничні бронемашини розвідки CVR(T).

Про це повідомляє Delfi.

Конкретної кількості бронемашин, які будуть передані Україні, в Міноборони не назвали.

Зазначається. що Латвія зобов'язалася надавати військову підтримку Україні в розмірі 0,25% від валового внутрішнього продукту щорічно щонайменше до 2026 року. Раніше Україні вже було передано різні види озброєння і техніки, включно з гелікоптерами і самохідними гаубицями, закупленими раніше в Австрії.

Підписаний із Великою Британією 2014 року договір передбачав постачання 123 бронемашин CVR(T) – 116 модернізованих і семи без капітального ремонту для навчання механіків. Перші машини були поставлені Латвії восени 2015 року.

У 2019 році з Великою Британією було укладено ще один договір про додаткову закупівлю бронемашин, зазначає агентство.