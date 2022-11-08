Латвія першою в світі визнала росію країною-спонсором тероризму

Парламент країни затвердив заяву щодо цілеспрямованих військових атак росії проти мирного населення в Україні, визнавши насильство росії проти цивільних тероризмом, а росію державою-спонсором тероризму

Сейм Латвії затвердив заяву щодо цілеспрямованих військових атак росії проти мирного населення в Україні, визнавши насильство росії проти цивільних тероризмом, а росію державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє пресслужба латвійського парламенту.

Він також офіційно закликав країни ЄС припинити видачу віз громадянам росії та білорусії.

"росія протягом багатьох років підтримувала та фінансувала терористичні режими та організації різними способами – прямо та опосередковано – як найбільший постачальник зброї для режиму Асада в Сирії та як виконавець, наприклад, отруєння родини Скрипалів або збиття рейсу MH17. Зараз росія застосувала таку ж безжалісну, аморальну та незаконну тактику в Україні, оскільки вона використовує неточну та міжнародно заборонену зброю та боєприпаси і з непропорційною жорстокістю завдає ударів по цивільних особах та громадських місцях", - заявив Ріхардс Колс, голова комітету закордонних справ латвійського парламенту.

У заяві депутати зазначають, що з моменту військового нападу росії на Україну 24 лютого 2022 року 12 мільйонів українців були змушені покинути свої домівки, а понад 5 мільйонів – покинути свою країну.

За цей час низка доповідей правозахисних організацій та міжнародних місій спостерігачів задокументували звірства, вчинені російськими військами проти українського цивільного населення, включаючи тортури, зґвалтування, вбивства та масове утримання цивільних осіб у так званих фільтраційних центрах, а також масові депортації.