Латвія підписала контракт на постачання систем ППО IRIS-T за €600 млн

Це було названо найбільшою інвестицією в протиповітряну оборону в історії Латвії та Естонії.

Латвія підписала контракт про придбання систем протиповітряної оборони IRIS-T для посилення своєї обороноздатності.



Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

"Сьогодні ми підписали контракт на поставку системи протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T. Це важливий крок у розвитку ешелонованої протиповітряної оборони Латвії", – написав Спрудс у Х(Twitter).

Вартість контракту на поставку становить близько 600 мільйонів євро. Система протиповітряної оборони IRIS-T буде доставлена до Латвії в 2026 році, додав міністр.

Міністерство оборони оголосило про те, що Латвія придбає системи IRIS-T разом з Естонією, у вересні, коли міністр оборони Інара Мурнієце підписала парасольковий контракт на поставку систем IRIS-T німецької компанії Diehl Defence.

IRIS-T – це система протиповітряної оборони середньої дальності, розроблена компанією Diehl Defence в Німеччині в 2014 році. Вона призначена для знищення крилатих і балістичних ракет, а також літаків, безпілотників і вертольотів.



Системи здатні протидіяти повітряним загрозам в радіусі до 40 кілометрів і на висоті до 20 кілометрів.



Німеччина передала Україні системи IRIS-T, щоб допомогти їй протистояти російським атакам.