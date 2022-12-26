Латвія планує придбати протикорабельні ракетні комплекси NSM у США

Переговори із США про закупівлю тривають з вересня

Латвія готується придбати у США протикорабельні ракетні комплекси Naval Strike Missile (NSM), виробником яких є норвезька Kongsberg Defence & Aerospace, повідомляє Delfi.

Переговори із США про закупівлю тривають з вересня. Речник латвійського Міноборони повідомив, що підписання контракту на закупівлю планується у 2023 році.

Наразі NSM є на озброєнні у США, Норвегії, Німеччини, Британії, Іспанії, Румунії, Польщі, Канади та Австралії. Дальність ракети сягає 185 км, комплекс може застосовуватися як берегова батарея, встановлюватися на колісну основу або на палубі корабля.

Також готують закупівлю шести комплексів HIMARS, але орієнтовних термінів укладення договору поки не називають.