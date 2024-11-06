Латвія планує призивати жінок до армії з 2028 року

Для призову жінок систему національної оборони Латвії ще треба вдосконалювати.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс підтримує обовʼязковий призов жінок до Служби національної оборони. Він припустив, що нововведення можуть запровадити у 2028 році.

Про це повідомив мовник Public Broadcasting of Latvia.

Спрудс в ефірі телепрограми підкреслив важливість питання гендерної рівності. Він додав, що цей принцип вже реалізували Швеція, Норвегія та Данія, і це триватиме в майбутньому.

Обовʼязковий призов жінок до національної оборони підтримує не лише очільник оборонного відомства, але й політична партія "Прогресисти", яку він представляє. Посадовець додав, що начебто раніше більшість громадян Латвії не підтримувала обов’язкову участь жінок в обороні країни, але з часом настрої змінилися.

"Зрозуміло, що завтра до обіду це не вирішити. Треба виконати велике "домашнє завдання" – це дискусії та діалог всередині коаліції, а також у парламенті та суспільстві. Дуже важливо, щоб суспільство це підтримало. Одна з потенційних цілей "дорожньої карти" – 2028 рік, коли йтиметься про чотири тисячі призовників у Службі національної оборони", – каже Спрудс.

Він додав, що для призову жінок систему національної оборони ще треба вдосконалювати. Зокрема, змінити екіпірування та форму для військових.