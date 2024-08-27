Латвія планує ввести строкову службу для жінок

За словами очільника Міноборони, Латвії необхідно виконати багато підготовчих завдань, щоб забезпечити високу якість строкової служби.

Міністерство оборони Латвії хоче запровадити обов'язкову строкову службу для жінок. Ініціативу планують обговорити з громадськістю та урядом.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, пише Delfi.

Очільник Міноборони висловив підтримку введенню обов’язкової військової служби для жінок. Спрудс також підкреслив, що ці зміни не будуть впроваджені негайно.

За словами посадовця, найбільш ймовірним терміном для їх реалізації є 2028 рік. Міністр оборони Латвії додав, що планується призвати на службу близько 4 тис. осіб.