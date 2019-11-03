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Латвія побудувала 93 кілометри огорожі на кордоні з Росією

Прикордонники вітають продовження будівництва вздовж усього кордону - це ще 100 км
Латвія завершила зведення 93-кілометрової ділянки огорожі з колючим дротом на кордоні з Росією.
Латвія побудувала 93 кілометри огорожі на кордоні з Росією Огорожа на кордоні Росії та Латвії

Проект будівництва передбачає зведення паркану протяжністю 193,6 км та включає в себе, крім безпосередньо огорожі, будівництво дерев'яних пішохідних доріжок, патрульних будок і водопропускних труб. Висота огорожі становить 2,7 метра, загальна вартість будівництва - 21,168 млн євро, повідомляє LB.ua.

На 31 грудня 2018 року було обладнано 207 км прикордонної смуги та побудовано 93 кілометри огорожі. Повністю облаштування прикордонної смуги планують завершити до 2020 року.

Прикордонники уточнили, що на ділянках, де вже було зведено паркан, значно знизилася кількість порушень. У зв'язку з цим було прийнято рішення побудувати ще 100 км загороджень, що вимагає додаткових 5,6 млн євро. Уряд поки що ці кошти не виділив.

Крім того, для боротьби з нелегальною міграцією планують також звести загородження завдовжки 135 км на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, що російські окупанти 28 грудня минулого року завершили будівництво інженерного загородження на межі анексованого Криму та Херсонщини.

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11 03 2019 16:33
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