Латвія поступово припинить вивчення російської мови в школах до 2026 року

За даними Міністерства освіти і науки, російську мову викладають як другу іноземну майже в половині латвійських шкіл. У деяких навчальних закладах альтернативи навіть не пропонують.

Кабінет міністрів Латвії одноголосно і без дебатів затвердив нові правила освіти, які передбачають поступову відмову від вивчення російської як другої іноземної мови у школах з 2026 року.

Про це повідомляє Delfi.

Школярі, які до 1 вересня 2025 року обрали російську мову другою іноземною, зможуть продовжувати вивчати її до закінчення середньої школи, тобто до девʼятого класу. Потім, другою іноземною мовою, починаючи з пʼятого класу, можна буде обрати лише офіційну мову однієї з країн Європейського Союзу, Європейської Економічної зони або мову, регульовану міжурядовими угодами про освіту. Російська мова до них не входить.

"Це хороша новина! Нарешті!" — прокоментувала нові правила премʼєр-міністерка Латвії Евіка Сіліня.

За її словами, російська мова поступово піде зі шкіл, і діти вивчатимуть мови, якими розмовляють у Євросоюзі.

Наразі латвійські школярі вивчають англійську мову як першу іноземну мову з самого початку навчання, а другу іноземну мову починають вивчати з четвертого класу. Теоретично діти і без того можуть вивчати французьку, німецьку й інші європейські мови як другу іноземну, але на практиці найчастіше викладають російську, оскільки в школах не вистачає вчителів інших мов.

За даними Міністерства освіти і науки, російську мову викладають як другу іноземну майже в половині латвійських шкіл. У деяких навчальних закладах альтернативи навіть не пропонують.

Поступова відмова від російської мови обґрунтована тим, що поки необхідно підготувати викладачів інших європейських мов, яких зараз не вистачає.

Школярі, які не хочуть вивчати російську мову, можуть відмовитися від неї вже цього року. Міністерка освіти Латвії Анда Чакша заявила, що в планах, з 2026-2027 навчального року діти опановуватимуть другу іноземну мову не з четвертого, як зараз, а з пʼятого класу. Натомість у четвертому класі додадуть години для вивчення англійської.

Учні, які перейдуть до четвертого класу 1 вересня 2025 року, взагалі не вивчатимуть другої іноземної у 2025-2026 навчальному році.

Під час публічного обговорення законопроєкту надійшло немало заперечень від окремих людей проти плану Міністерства освіти. Протягом двох тижнів від окремих людей і представників різних асоціацій надійшло понад 300 звернень, більшість з яких спрямована проти поступової відмови від російської мови як другої іноземної в середній школі. Всі ці заперечення звели в таблицю і додали до проєкту рішення уряду, тобто міністри мали можливість ознайомитися і взяти до відома й таку думку. Втім, у таблиці навпроти заперечень врешті зазначили «не враховано».

Основні причини незгоди зводилися до того, що "дітей не можна обмежувати у вивченні рідної мови" і вони повинні самі вирішувати, яку мову їм вивчати. Також противники нових правил наголошували, що відмова від російської з політичних причин неприпустима.