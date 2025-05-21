Латвія протестує морські дрони у Балтійському морі

Такі випробування пройдуть на новому полігоні на березі Балтійського моря.

Латвійські війська разом із союзниками почнуть випробовувати сучасні морські дрони.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Латвії.

Як зазначив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, в умовах зростаючих загроз безпеці важливо розвивати морські безпілотники. При цьому для зміцнення національної оборони країни важливим кроком є випробування таких дронів у природних умовах.

"Створюючи майданчик для тестування морських дронів, ми одночасно підтримуємо розвиток інновацій у сфері оборонної промисловості", - додав він.