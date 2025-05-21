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Латвія протестує морські дрони у Балтійському морі

21 травня 2025, 19:34
Латвія протестує морські дрони у Балтійському морі
Фото: з вільних джерел
Такі випробування пройдуть на новому полігоні на березі Балтійського моря.
Латвійські війська разом із союзниками почнуть випробовувати сучасні морські дрони. 
 
Про це повідомляє  пресслужба Міністерства оборони Латвії.
 
Як зазначив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, в умовах зростаючих загроз безпеці важливо розвивати морські безпілотники. При цьому для зміцнення національної оборони країни важливим кроком є випробування таких дронів у природних умовах.
 
"Створюючи майданчик для тестування морських дронів, ми одночасно підтримуємо розвиток інновацій у сфері оборонної промисловості", - додав він.
 
У законодавство країни вже внесли зміни, які дадуть змогу проводити випробування морських дронів у морі безпечно і під контролем. Перші випробування на військово-морському полігоні Шкеде заплановані на другу половину червня поточного року. Планується, що вони будуть регулярними.
 
У Міноборони зазначили, що такі випробування сприяють підвищенню оперативної готовності та покращують взаємодію із союзниками.

 

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