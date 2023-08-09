Латвія приєдналася до гарантій безпеки для України

Латвія очікує спеціального міжнародного трибуналу для росії за агресію проти України.

Латвія приєдналася до Декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш у Twitter.

"Латвія приєдналася до Декларації G7 щодо підтримки України. Разом із нашими партнерами ми підтримуватимемо Україну у боротьбі з російською агресією стільки, скільки буде потрібно", - написав Каріньш.

Він також додав, що Латвія очікує спеціального міжнародного трибуналу для росії за агресію проти України.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі, який проходив 11-12 липня, країни G7 прийняли спільну декларацію про гарантії безпеки для України. Наразі відомо, що гарантії безпеки для України підтримали Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія. Іспанія, Швеція. І ось тепер і Румунія.