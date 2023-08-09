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ПОЛІТИКА

Латвія приєдналася до гарантій безпеки для України

09 серпня 2023, 16:16
Латвія приєдналася до гарантій безпеки для України
Фото: з вільних джерел
Латвія очікує спеціального міжнародного трибуналу для росії за агресію проти України.

Латвія приєдналася до Декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш у  Twitter.

"Латвія приєдналася до Декларації G7 щодо підтримки України. Разом із нашими партнерами ми підтримуватимемо Україну у боротьбі з російською агресією стільки, скільки буде потрібно", - написав Каріньш.

Він також додав, що Латвія очікує спеціального міжнародного трибуналу для росії за агресію проти України.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі, який проходив 11-12 липня, країни G7 прийняли спільну декларацію про гарантії безпеки для України. Наразі відомо, що гарантії безпеки для України підтримали Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія. Іспанія, Швеція. І ось тепер і Румунія.

Латвіявійна в Українігарантії безпеки

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