Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Латвія розглядає повну заборону на російські та білоруські товари

10 квітня 2025, 14:55
Латвія розглядає повну заборону на російські та білоруські товари
Фото: з вільних джерел
Також пропонують зробити аналогічний крок у всій Балтії.
На розгляд до Бюджетно-фінансової комісії Сейму Латвії надійшов проєкт рішення, який з 1 липня цього року вводить повну заборону на торгівлю в країні російськими та білоруськими товарами.
 
Про це пише Delfi.
 
Документ подали депутати від опозиційних Національного об'єднання та "Об'єднаного списку".
 
За словами депутата Сейму від Нацоб'єднання Яніса Вітенбергса, у латвійських магазинах, як і раніше, можна знайти різні вироблені в росії та білорусі товари, хоча санкції ЄС щодо цих країн діють уже кілька років. Депутат вважає, що, відмовившись від торгівлі цими товарами, Латвія стане прикладом для інших країн ЄС та сприятиме ефективнішій реалізації санкційної політики.
 
На думку опозиції, війна росії проти України та її підтримка білоруссю створили ситуацію, коли будь-яка торгівля із цими країнами не лише аморальна, а й є прямою підтримкою економіки агресора. 
 
У Латвії, як і раніше, працюють десятки підприємств, які імпортують продовольство та інші товари з Росії та Білорусі, тим самим побічно фінансуючи їхній військовий потенціал.
 
Опозиція закликала прем'єр-міністерку країни Евіку Силіну вжити необхідних заходів для запровадження повної заборони на торгівлю російськими та білоруськими товарами в Латвії та у співпраці з урядами Литви та Естонії домагатися аналогічної заборони у всій Балтії. 
 
Партія також пропонує прем'єр-міністру подати ініціативу щодо суттєвого підвищення митних тарифів на російські та білоруські товари на всій території Євросоюзу.

 

Латвіявійна в Українізаборона продукції

Останні матеріали

Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 12:25
Параноя Кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Ірина Бороган та Андрій Солдатов
Політика
Параноя Кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Ірина Бороган та Андрій Солдатов
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 09:21
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Політика
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 16:45
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Політика
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 12:52
Не якщо, а коли. Китай може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі пів року – видання
Політика
Не якщо, а коли. Китай може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі пів року – видання "1945"
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 07:21
Бойові дії тривають, змінюються їхні форми. росіяни відчувають дедалі серйозніші проблеми з мобілізацією – Том Купер і Дональд Гілл
Технології
Бойові дії тривають, змінюються їхні форми. росіяни відчувають дедалі серйозніші проблеми з мобілізацією – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 13:26
Шлях вперед: чому безпілотники зі штучним інтелектом не захопили поле бою. Принаймні поки що – Бенджамін Кук та Том Купер
Технології
Шлях вперед: чому безпілотники зі штучним інтелектом не захопили поле бою. Принаймні поки що – Бенджамін Кук та Том Купер
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 12:59
путін не веде переговори про мир. Він сміється з Америки – Ендрю Чахоян
Політика
путін не веде переговори про мир. Він сміється з Америки – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 11:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється