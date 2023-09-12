Латвія та Естонія придбають німецькі системи ППО на 400 мільйонів євро

Війна, яку веде росія в Україні, показує, що ППО має вирішальне значення, зазначили в уряді Естонії.

Міністри оборони Латвії та Естонії Інара Мурнієце та Ханно Певкур підписали угоду про придбання систем протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T виробництва німецької компанії Diehl Defence.



Про це повідомляє Delfi.

Відповідний договір було підписано 11 вересня. Ця інвестиція в протиповітряну оборону стала для Латвії та Естонії найбільшою в їхній історії.



Збройні сили Латвії досі мали лише систему ППО ближньої дії. Нова система здатна збивати ворожі літальні апарати на відстані 40 км та висоті 20 км. Вона буде пов'язана із системами ППО НАТО.

Зазначається, що загальна закупівля системи одного виду дозволить Латвії та Естонії не лише заощадити бюджет, а й у разі потреби вести скоординовану оборону неба над регіоном.

Міністри цих Балтійських держав також підписали спільний лист до їхнього німецького колеги Бориса Пісторіуса про участь Латвії та Естонії в ініціативі "Небесний щит", що очолюється ФРН. Ця ініціатива спрямована на створення європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони шляхом спільної закупівлі засобів ППО/ПРО та ракет до них.



Після укладення договору поставки буде здійснено протягом 3 років. До цього Латвія має підготувати інфраструктури та навчити персонал. Вартість контракту складає 400 мільйонів євро.

Глава Міноборони Естонії Ханно Певкур заявив, що варварська війна, яку веде рф проти України, показує, що протиповітряна оборона "має вирішальне значення для захисту населення, зброї їхньої сили та критичної інфраструктури від атак".