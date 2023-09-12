Матеріали:
Теми:

Латвія та Естонія придбають німецькі системи ППО на 400 мільйонів євро

12 вересня 2023, 09:09
Латвія та Естонія придбають німецькі системи ППО на 400 мільйонів євро
Фото: з вільного доступу
Війна, яку веде росія в Україні, показує, що ППО має вирішальне значення, зазначили в уряді Естонії.

Міністри оборони Латвії та Естонії Інара Мурнієце та Ханно Певкур підписали угоду про придбання систем протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T виробництва німецької компанії Diehl Defence.

Про це повідомляє Delfi.

Відповідний договір було підписано 11 вересня. Ця інвестиція в протиповітряну оборону стала для Латвії та Естонії найбільшою в їхній історії.

Збройні сили Латвії досі мали лише систему ППО ближньої дії. Нова система здатна збивати ворожі літальні апарати на відстані 40 км та висоті 20 км. Вона буде пов'язана із системами ППО НАТО.

Зазначається, що загальна закупівля системи одного виду дозволить Латвії та Естонії не лише заощадити бюджет, а й у разі потреби вести скоординовану оборону неба над регіоном.

Міністри цих Балтійських держав також підписали спільний лист до їхнього німецького колеги Бориса Пісторіуса про участь Латвії та Естонії в ініціативі "Небесний щит", що очолюється ФРН. Ця ініціатива спрямована на створення європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони шляхом спільної закупівлі засобів ППО/ПРО та ракет до них.

Після укладення договору поставки буде здійснено протягом 3 років. До цього Латвія має підготувати інфраструктури та навчити персонал. Вартість контракту складає 400 мільйонів євро.

Глава Міноборони Естонії Ханно Певкур заявив, що варварська війна, яку веде рф проти України, показує, що протиповітряна оборона "має вирішальне значення для захисту населення, зброї їхньої сили та критичної інфраструктури від атак".

 

ЛатвіяЕстоніяППОIRIS-Tвійна в Україніросія окупантиППО NASAMS

Останні матеріали

Сі Цзіньпін покінчив з усталеним світовим порядком. Китай хоче замінити G20, і це лише початок – The Atlantic
Політика
Сі Цзіньпін покінчив з усталеним світовим порядком. Китай хоче замінити G20, і це лише початок – The Atlantic
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 14:29
Захід повинен готуватися до розколу росії. Стабільності в меню може не виявитися – Едвард Лукас
Політика
Захід повинен готуватися до розколу росії. Стабільності в меню може не виявитися – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 12:19
Потопаючий путін шукає все більше корисних ідіотів. Але дружити з ним – залізти в ліжко до отруйної змії – The Guardian
Політика
Потопаючий путін шукає все більше корисних ідіотів. Але дружити з ним – залізти в ліжко до отруйної змії – The Guardian
Переклад iPress – 12 вересня 2023, 08:22
путін і його сатрапи зберігають владу, зануривши росію в ілюзію величі. Тих, хто проти, обіцяють випотрошити – Джулія Девіс
Cуспільство
путін і його сатрапи зберігають владу, зануривши росію в ілюзію величі. Тих, хто проти, обіцяють випотрошити – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 вересня 2023, 16:33
Негода не спинить наступ України. Чому росія напаковує лінію фронту військами – Філліпс О'Брайен
Політика
Негода не спинить наступ України. Чому росія напаковує лінію фронту військами – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2023, 12:50
Українці продемонстрували росіянам
Політика
Українці продемонстрували росіянам "Морок". Британські ВПС захищають українське зерно у румунських водах – Том Купер
Переклад iPress – 10 вересня 2023, 23:51
Український контрнаступ просувається. На жаль, у росіян є з'єднання та логістика для їхніх потреб на півдні Запорізького фронту – Том Купер
Cуспільство
Український контрнаступ просувається. На жаль, у росіян є з'єднання та логістика для їхніх потреб на півдні Запорізького фронту – Том Купер
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 15:28
Німецька інфлюенсерка. Як Аліна Ліпп поширює путінську пропаганду в Німеччині – ZDF
Cуспільство
Німецька інфлюенсерка. Як Аліна Ліпп поширює путінську пропаганду в Німеччині – ZDF
Переклад iPress – 08 вересня 2023, 12:02
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється