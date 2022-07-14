Латвія ухвалила заборону на постачання російського газу з наступного року
Раніше про відмову від газу концептуально домовився латвійський уряд.
Спочатку поправку про заборону на постачання природного газу з Росії подали депутати від коаліційної партії "Консервативні" - Рейніс Знотиньш та Яніс Цієленс.
Також затверджено регулювання для конкретних випадків за погодженням із регулюючими установами іншої держави-члена ЄС способів забезпечення заборони постачання природного газу з Росії.
Це регулювання щодо угод з регулюючими установами іншої держави-члена ЄС застосовуватиметься у випадках, коли латвійський оператор єдиної системи транспортування та зберігання природного газу – АТ Conexus Baltic Grid – домовився з відповідним оператором іншої держави-члена ЄС про створення єдиної системи транспортування природного газу.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Пес Патрон отримав відзнаки від двох ветеранських організацій США
- ФОТО Стартувало навчання перших 150 операторів "Армії дронів"
- ВІДЕО Зеленський зустрівся з головою Сенату Франції
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі