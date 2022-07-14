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Латвія ухвалила заборону на постачання російського газу з наступного року

Сейм Латвії в остаточному читанні затвердив поправки до закону "Про енергетику", які передбачають, що з 1 січня 2023 року постачання природного газу з Росії до Латвії буде заборонено.
Латвія ухвалила заборону на постачання російського газу з наступного року Фото: fdlx.com/business-ukraine

Раніше про відмову від газу концептуально домовився латвійський уряд.

Спочатку поправку про заборону на постачання природного газу з Росії подали депутати від коаліційної партії "Консервативні" - Рейніс Знотиньш та Яніс Цієленс.

Також затверджено регулювання для конкретних випадків за погодженням із регулюючими установами іншої держави-члена ЄС способів забезпечення заборони постачання природного газу з Росії.

Це регулювання щодо угод з регулюючими установами іншої держави-члена ЄС застосовуватиметься у випадках, коли латвійський оператор єдиної системи транспортування та зберігання природного газу – АТ Conexus Baltic Grid – домовився з відповідним оператором іншої держави-члена ЄС про створення єдиної системи транспортування природного газу.

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14 07 2022 14:50
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