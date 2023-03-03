Латвія візьме участь у відновленні інфраструктури на Чернігівщині

Сьогодні президент Латвії зустрівся з Зеленським у Львові і заявив, що країна вже виділила на військову допомогу Україні понад 1% свого ВВП.

Пише Інтерфакс.

"Латвія приєднається до процесу відновлення в Чернігівській області. Бюджет буде затверджено наступного тижня. У ньому окремим рядком буде прописано кошти, які буде виділено Чернігівській області", - заявив Левітс.

І додав, що військова підтримка є пріоритетом, оскільки на Україну попереду чекає важкий час.

“Ми продовжуємо працювати над постачанням різноманітної техніки та обладнання. Ми також переконуємо партнерів у необхідності прискорювати темпи постачань обіцяного ними для підготовки ЗСУ”, - сказав глава Латвії.