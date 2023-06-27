Латвія внесла росію до списку офшорів

Уряд Латвії ухвалив рішення про включення рф до переліку країн і територій з низьким рівнем оподаткування чи взагалі без податку.

Про це повідомляє Delfi.

До переліку офшорів увійшли Британські Віргінські острови, Коста-Ріка, Республіка Маршаллові острови і росія.

У Міністерстві фінансів країни закликали платників податків звернути увагу на операції з особами, які розташовані, засновані чи зареєстровані в цих країнах і територіях.

Країни були додані до переліку офшорів, оскільки вони не співпрацюють у сфері оподаткування Європейського Союзу.

Відповідно до положення щодо країн і територій із низьким рівнем оподаткування чи вільних від оподаткування, такими є територія Великої Британії Ангілья, територія США Гуам, територія США Самоа, територія Американських Віргінських островів, Співдружність Багамських Островів, Республіка Фіджі, Республіка Палау, Республіка Панама, Незалежна Держава Самоа, Територія Островів Теркс і Кайкос, Республіка Тринідад і Тобаго, Республіка Вануату.