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Латвія внесла росію до списку офшорів

27 червня 2023, 17:49
Латвія внесла росію до списку офшорів
Стоп росія
Уряд Латвії ухвалив рішення про включення рф до переліку країн і територій з низьким рівнем оподаткування чи взагалі без податку.

Про це повідомляє Delfi.

До переліку офшорів увійшли Британські Віргінські острови, Коста-Ріка, Республіка Маршаллові острови і росія. 

У Міністерстві фінансів країни закликали платників податків звернути увагу на операції з особами, які розташовані, засновані чи зареєстровані в цих країнах і територіях.

Країни були додані до переліку офшорів, оскільки вони не співпрацюють у сфері оподаткування Європейського Союзу. 

Відповідно до положення щодо країн і територій із низьким рівнем оподаткування чи вільних від оподаткування, такими є територія Великої Британії Ангілья, територія США Гуам, територія США Самоа, територія Американських Віргінських островів, Співдружність Багамських Островів, Республіка Фіджі, Республіка Палау, Республіка Панама, Незалежна Держава Самоа, Територія Островів Теркс і Кайкос, Республіка Тринідад і Тобаго, Республіка Вануату.

Нещодавно Латвія заявила, що передасть Україні весь свій флот вертольотів.
РосіяЛатвіяофшори

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