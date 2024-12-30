Латвія виключає масштабний напад росії

"З цілковитою впевненістю можна сказати, що 5-та стаття працює, і ніхто її не скасовував".

Командувач Національними збройними силами Латвії Леонід Калніньш заявив, що тотальний напад росії на країни Балтії наразі повністю виключений.

Про це повідомляє Delfi.

Калніньш зазначив, що росія втягнута в конфлікт і зазнає "доволі великих" втрат в Україні, однак у рф все ще є можливості для проведення диверсій або дуже локальних малих операцій.

"Якщо розглядати набагато масштабніше, наприклад, тотальний напад на всю країну, Латвію, країни Балтії, то, звісно, це повністю виключено", – зазначив командувач ЗС Латвії.

За його словами, навіть у разі невеликої локальної агресії проти будь-якого населеного пункту в Балтії негайно послідує реакція з боку союзників по НАТО відповідно до 5-ї статті НАТО.

"З цілковитою впевненістю можу сказати, що 5-та стаття працює, і ніхто її не скасовував", – наголосив він.