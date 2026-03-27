Латвія викрила російську дезінформацію про нібито відкритий коридор для дронів ЗСУ

За оцінкою латвійського міністерства, інформаційні операції росії проти балтійських країн мають чітку мету — дискредитувати НАТО.

росія проводить скоординовану інформаційну атаку проти Латвії, Литви та Естонії, стверджуючи, що ці країни нібито відкрили свій повітряний простір для українських дронів, які атакують російську територію.

Про це повідомило Міністерство оборони Латвії.

У соцмережах поширюється фейк про те, що влада балтійських держав офіційно дозволила ЗСУ використовувати маршрут через Польщу, Латвію, Литву та Естонію для обльоту Білорусі та виходу у Фінську затоку — з метою атак на Санкт-Петербург і Ленінградську область.

Латвійське Міноборони рішуче спростувало цю інформацію. "Латвія, а також Литва та Естонія не беруть участі у плануванні та здійсненні контрнаступу України проти росії", — наголосили у відомстві, додавши, що підтримка країн Балтії обмежується постачанням військового спорядження, гуманітарною та фінансовою допомогою.

Мета кремля — розколоти НАТО

За оцінкою латвійського міністерства, інформаційні операції росії проти балтійських країн мають чітку мету — дискредитувати НАТО, посіяти розкол у суспільстві, підірвати довіру до державних інституцій та послабити підтримку України. Для цього використовуються дезінформація, боти у соцмережах, а також цілеспрямований вплив на російськомовну аудиторію та молодь.

"Такими заявами росія демонструє свою слабкість і намагається відвернути увагу від того факту, що вона не здатна захиститися від успішних українських контрнаступів", — зазначили у відомстві.

Дрони вже перетинали кордон

На тлі інформаційної атаки реальні російські безпілотники 25 березня залетіли одразу до кількох балтійських країн. В Естонії один із дронів врізався в димар електростанції, у Латвії зафіксували вибух безпілотника — на місці знайшли уламки.