Латвія викрила російську дезінформацію про нібито відкритий коридор для дронів ЗСУ

27 березня 2026, 15:45
Фото: з вільних джерел
За оцінкою латвійського міністерства, інформаційні операції росії проти балтійських країн мають чітку мету — дискредитувати НАТО.

росія проводить скоординовану інформаційну атаку проти Латвії, Литви та Естонії, стверджуючи, що ці країни нібито відкрили свій повітряний простір для українських дронів, які атакують російську територію.

Про це повідомило Міністерство оборони Латвії.

У соцмережах поширюється фейк про те, що влада балтійських держав офіційно дозволила ЗСУ використовувати маршрут через Польщу, Латвію, Литву та Естонію для обльоту Білорусі та виходу у Фінську затоку — з метою атак на Санкт-Петербург і Ленінградську область.

Латвійське Міноборони рішуче спростувало цю інформацію. "Латвія, а також Литва та Естонія не беруть участі у плануванні та здійсненні контрнаступу України проти росії", — наголосили у відомстві, додавши, що підтримка країн Балтії обмежується постачанням військового спорядження, гуманітарною та фінансовою допомогою.

Мета кремля — розколоти НАТО

За оцінкою латвійського міністерства, інформаційні операції росії проти балтійських країн мають чітку мету — дискредитувати НАТО, посіяти розкол у суспільстві, підірвати довіру до державних інституцій та послабити підтримку України. Для цього використовуються дезінформація, боти у соцмережах, а також цілеспрямований вплив на російськомовну аудиторію та молодь.

"Такими заявами росія демонструє свою слабкість і намагається відвернути увагу від того факту, що вона не здатна захиститися від успішних українських контрнаступів", — зазначили у відомстві.

Дрони вже перетинали кордон

На тлі інформаційної атаки реальні російські безпілотники 25 березня залетіли одразу до кількох балтійських країн. В Естонії один із дронів врізався в димар електростанції, у Латвії зафіксували вибух безпілотника — на місці знайшли уламки.

Останні матеріали

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Політика
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Політика
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Політика
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Технології
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Політика
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
Більше публікацій

