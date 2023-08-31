Латвія витрачає більше 1% ВВП на допомогу Україні – міністерка оборони

Латвія є одним з найактивніших союзників України з початку повномасштабного вторгнення.

Латвія виділяє на гуманітарну та військову допомогу Україні понад 1% від національного ВВП.

Про це заявила глава Міноборони Латвії Інара Мурнієце, передає Укрінформ.

Вона заявила, що Латвія підтримує усі ініціативи для посилення обороноздатності України. Наразі країна витрачає понад 1% власного ВВП на ці зусилля.

"Сьогодні ми концентруємо зусилля на тренуванні українських військовослужбовців та взяли зобов’язання надати таке тренування для 3 000 українських військових у Латвії. Це велика кількість, якщо враховувати розмір моєї країни та наших Збройних сил. Ми будемо щасливими, якщо інші країни ЄС приєднаються до нас у такій роботі", - сказала Мурнієце.

Також вона підтримала пропозицію щодо збільшення фінансування потреб України з ресурсів Європейського фонду миру.

Латвія є одним з найактивніших союзників України з початку повномасштабного вторгнення. Вона надає нашій країні як військову, і політичну допомогу.