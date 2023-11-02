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Латвія з лютого конфіскуватиме авто на російських номерах

02 листопада 2023, 16:35
Латвія з лютого конфіскуватиме авто на російських номерах
Фото: УНН
Сейм Латвії вніс поправки до Закону "Про дорожнє сполучення", який передбачає заборону знаходитись в країні автомобілям, зареєстрованим в рф.

Про це пише портал Delfi.

Згідно із законом, власник транспортного засобу, зареєстрованого в росії, повинен буде зареєструвати транспортний засіб в Латвії або вивезти його з території країни не пізніше 14 лютого наступного року. 

Після середини лютого використання зареєстрованих в рф транспортних засобів буде дозволено лише у випадку, якщо людина перетинає територію країни транзитом. 

Транспортний засіб, зареєстрований в росії, може перетнути територію Латвії транзитом лише один раз і перебувати на території не більше доби. 

Якщо машина не зареєстрована в Латвії або не виїжджає за межі Латвії - її конфіскуватимуть.

Латвійське Міністерство юстиції додало, що враховуючи повномасштабний напад росії на Україну присутність зареєстрованих в рф транспортних засобів на території Латвії неприпустима. 

Також автомобілі в росії часто не відповідають вимогам технічних вимог ЄС, а їх використання може поставити під загрозу безпеку дорожнього руху.

Зміни законодавства ґрунтуються на роз'ясненні Єврокомісії, де йдеться про те, що санкції, запроваджені ЄС проти рф - поширюються і на особистий транспорт з російською реєстрацією громадян росії. 

Також днями Латвія заявила, що передає Україні ще 20 авто, конфіскованих у п'яних водіїв.

 

Латвіяконфіскаціямашина

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