Сьогодні президент України Володимир Зеленський та президент Латвії Егілс Левітс у Львові підписали спільну декларацію.

Підписана декларація підтверджує підтримку Латвією повноправної європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Написав Залеський в Telegram-каналі.

"Ми підписали з Егілсом Левітсом спільну декларацію, яка підтверджує підтримку Латвією повноправної європейської та євроатлантичної інтеграції України", – йдеться в пості.

Тільки з Україною у своєму складі Європейський проект стане справді досконалим. І лише з Україною у своєму складі НАТО стане справді міцним захисником народів Європи та всіх наших спільних цінностей, додав український президент.

"Дякую пану президенту і всьому латвійському народу за незмінну підтримку наших людей, незмінну підтримку України на цьому шляху інтеграції з Євросоюзом та НАТО", – додав Зеленський.