Латвія заборонила польоти поблизу білоруського кордону

Обмеження діятимуть з 16 жовтня і до кінця поточного року.

Агентство цивільної авіації Латвії вирішило ввести великі обмеження повітряного простору поблизу кордону з білоруссю.

Про це повідомляє Delfi.

Обмеження вводяться з землі на висоті до 2895 метрів. Як пояснили в авіаційному агентстві Латвії, обмеження необхідні для забезпечення безперешкодного виконання завдань Національних збройних сил, пов'язаних із застосуванням пілотованої авіації та безпілотників у зоні латвійсько-білоруського кордону.

Безпілотним літальним апаратам, що не належать до Збройних сил Латвії, заборонено використовувати повітряний простір без отримання дозволу на політ.

Погодити запуск літального апарату можна за день до запланованого польоту, надіславши запит.



За несанкціоновані та протиправні запуски безпілотників може застосовуватися попередження або штраф: для фізичної особи - від 150 до 1000 євро, а для юридичної - від 500 до 2500 євро.