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Латвія заборонила в'їзд "небезпечним" громадянам рф

02 червня 2025, 18:49
Латвія заборонила в'їзд
Фото: gettyimages.com
Ще у квітні Латвія ввела більш жорсткі правила в'їзду для росіян.

Уряд Латвії заборонила в'їжджати росіянам, які володіють у республіці нерухомістю, яка розташована біля стратегічних об'єктів.

Про це повідомляє литовський мовкик Delfi.

Видання зазначає, що Служба державної безпеки Латвії провела низку перевірок росіян, які купили або побудували житло та комерційні об'єкти поряд з важливими для національної безпеки об'єктами.

Відомство рекомендувало включити цих людей до списку небажаних для в'їзду.

"В низці випадків виявлено ризики, які створюють російські громадяни для нацбезпеки Латвії. Ці громадяни внесені до так званого чорного списку або списку іноземців, яким заборонено в'їзд до Латвії", - пишуть журналісти.

Ще в квітні Латвія введа більш жорсткі правила в'їзду для росіян, а з 1 вересня ті, хто в’їжджають до країни, мають за 48 годин до прибуття надавати докладну інформацію про себе: мету поїздки, терміни перебування та маршрути, місце проживання, відомості про роботу, родичів з державними або військовими посадами. 

За порушення вимог загрожує штраф у розмірі до 2000 євро.

Прийняті Сеймом поправки не поширюються на громадян ЄС, НАТО, ОЕСР, ЄЕЗ, Швейцарії та Бразилії.

На початку року Сейм Латвії затвердив у першому читанні закон, який передбачає заборону на придбання нерухомості в республіці громадянам росії та білорусі, що зареєстровані на території цих двох країн компаніям і фірмам, у яких росіяни або білоруси володіють часткою не менш як 25% чи є вигодонабувачами. 

Уряд Латвії ініціювала блокування всіх російських Tелеграм-каналів, пояснюючи це необхідністю боротьби з поширенням російської мови на території країни.

 
Латвіяросіяни

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