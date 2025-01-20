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Латвія заборонить білорусам і росіянам працювати в управлінні критичною інфраструктурою

20 січня 2025, 13:11
Латвія заборонить білорусам і росіянам працювати в управлінні критичною інфраструктурою
Фото: з вільних джерел
Також громадяни цих країн не можуть стати власниками критичних підприємств.

Міністерство внутрішніх справ Латвії має внести правки до закону про національну безпеку, які передбачають заборону громадянам рф і рб обіймати посади в структурах управління критичною інфраструктурою.

Про це повідомляє латвійський мовник Delfi.

Нові правки мають заборонити білорусам і росіянам працювати не лише в структурах управління критичною інфраструктурою Латвії, а й на особливо значущій в європейському масштабі критичній інфраструктурі.

"З метою зміцнення захисту важливої для безпеки Латвії й суспільства критичної інфраструктури поправки передбачають, що власник критичної інфраструктури, істинний вигодонабувач або правовий власник повинен бути лояльним до Латвії та її Конституції, водночас йому забороняється надавати підтримку, зокрема інформаційну, особам або державам, які загрожують територіальній неподільності, суверенітету та незалежності або конституційному ладу демократичних держав", - пише видання.

Критичною інфраструктурою є розташовані в Латвії об'єкти, системи або їхні частини, важливі для реалізації важливих суспільних функцій, а також охорони здоров'я, гарантування безпеки, економічного чи соціального добробуту людей.

Нові поправки передбачають, що росія або білорусь, її громадяни або юридичні особи, зареєстровані в цих країнах , не можуть стати власником, управителем або істинним бенефіціаром критичної інфраструктури або особливо значущою в європейському масштабі інфраструктури.

У виняткових випадках громадяни рф або рб зможуть працювати в критичній або європейській критичній інфраструктурі лише за наявності окремого дозволу органів державної безпеки.

 
РосіяБілорусьЛатвія

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