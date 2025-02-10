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Латвія замовила для України бронетранспортери Patria

10 лютого 2025, 16:57
Латвія замовила для України бронетранспортери Patria
Фото: з вільних джерел
ЗСУ отримають їх наприкінці 2025 року.
Латвія замовила бронетранспортери Patria 6x6, щоб передати їх Україні. 
 
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Латвії.
 
Водночас кількість замовлених машин не уточнюють. При цьому зазначається, що замовлення БТР для України не має вплинути на виконання давніших контрактів для латвійської армії.
 
"Цього року захисникам України надійде бронетехніка латвійського виробництва. Ми не лише підтримуємо Україну у боротьбі з окупантами, але й випробовуємо застосування і міцність бронемашин у реальних бойових умовах, що дасть змогу Національним Збройним силам зробити корисні висновки", - заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.
 
Латвійське відомство нагадало, що ще у 2021 замовило понад 200 бронетранспортерів Patria 6x6. А влітку 2024 було додатково замовлено ще 56 БТРів, але вже командно-штабного типу.

 

Латвіядопомога арміївійна в Україніросія окупанти

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