Латвія завершила зведення паркану на кордоні із білоруссю

Огорожа загальною довжиною 145 кілометрів.

Протягом року по всій протяжності кордону триватиме будівництво потрібної інфраструктури: патрульних доріжок, пішохідних мостів та інших речей необхідних для охорони кордону.

Про це повідомив портал латвійського радіо і телебачення LSM.

"Завершено будівництво загородження вздовж латвійсько-білоруського кордону протяжністю майже 145 кілометрів, повідомили в держкомпанії Державне нерухоме майно. До кінця поточного року на всій протяжності кордону триватиме будівництво необхідної інфраструктури, зокрема патрульних доріжок, пішохідних мостів та інших рішень, необхідних для охорони кордону", - заявили прикордонники.

Крім того, під керівництвом компанії триває обладнання прикордонних ділянкок вздовж річки Західна Двіна й біля озера Річі, на яких будівництво огорожі не планується.

Роботи мають закінчитися до літа 2025 року.

Загальна вартість проєкту 125,35 млн євро, зокрема 3,6 млн з яких фінансується з фондів Європейського Союзу.

Латвія почала робити паркан після повномасштабного вторгнення росії в Україну.