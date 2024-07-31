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Латвія завершила зведення паркану на кордоні із білоруссю

31 липня 2024, 20:14
Латвія завершила зведення паркану на кордоні із білоруссю
Фото: unian.ua
Огорожа загальною довжиною 145 кілометрів.

Протягом року по всій протяжності кордону триватиме будівництво потрібної інфраструктури: патрульних доріжок, пішохідних мостів та інших речей необхідних для охорони кордону.

Про це повідомив портал латвійського радіо і телебачення LSM.

авершено будівництво загородження вздовж латвійсько-білоруського кордону протяжністю майже 145 кілометрів, повідомили в держкомпанії Державне нерухоме майно. До кінця поточного року на всій протяжності кордону триватиме будівництво необхідної інфраструктури, зокрема патрульних доріжок, пішохідних мостів та інших рішень, необхідних для охорони кордону", - заявили прикордонники. 

Крім того, під керівництвом компанії триває обладнання прикордонних ділянкок вздовж річки Західна Двіна й біля озера Річі, на яких будівництво огорожі не планується. 

Роботи мають закінчитися до літа 2025 року.

Загальна вартість проєкту 125,35 млн євро, зокрема 3,6 млн з яких фінансується з фондів Європейського Союзу.

Латвія почала робити паркан після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

 
ЛатвіякордонБілорусь

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