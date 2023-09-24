Матеріали:
Теми:

Латвія збудує паркан на кордоні з білоруссю

24 вересня 2023, 16:21
Латвія збудує паркан на кордоні з білоруссю
Фото: gorod.lv
Будівництво загородження на латвійсько-білоруському кордоні повністю планується завершити до серпня наступного року.

Латвія в межах заходів зі зміцнення кордону з білоруссю планує будувати навіть на болотах.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс під час відвідування східного латвійського кордону.

Міністр зазначив, що будівництво загородження на сухопутній частині кордону планується завершити цього року, а на болотах – наступного. На болотистих ділянках загородження розташовуватимуться, наприклад, на понтонах.

За його словами, будівництво загородження на латвійсько-білоруському кордоні повністю планується завершити до серпня наступного року.

Водночас, як зазначив Козловскіс, для охорони кордону необхідне не тільки загородження, тому необхідно закуповувати і встановлювати технічні засоби.

Латвіявійна в Україніросія окупантикордон з білоруссю

Останні матеріали

Політика
"Знімаю капелюха". Вдала операція по штабу чф рф у Севастополі, коли росіяни не можуть просунутися на фронті – Том Купер
23 вересня 2023, 14:00
Зіткнення в Нагірному Карабасі. росія зробила вигляд, що
Політика
Зіткнення в Нагірному Карабасі. росія зробила вигляд, що "нічого не бачить" – Том Купер
Переклад iPress – 22 вересня 2023, 23:16
Результати Нюрнбернга прямують на звалище. Чому не можна навіть думати про замирення з путіним – Ніколя Тензер
Політика
Результати Нюрнбернга прямують на звалище. Чому не можна навіть думати про замирення з путіним – Ніколя Тензер
22 вересня 2023, 19:30
Для України
Політика
Для України "захищатися" означає програвати – американські експерти для The Hill
Переклад iPress – 22 вересня 2023, 14:00
Питання та відповіді щодо
Політика
Питання та відповіді щодо "F-16 для України". Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 22 вересня 2023, 11:00
Патова ситуація, цугцванг і довга середня гра. Що найкраще характеризує війну в Україні – Лоуренс Фрідман
Політика
Патова ситуація, цугцванг і довга середня гра. Що найкраще характеризує війну в Україні – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 21 вересня 2023, 18:15
Новий візит Зеленського до Вашингтона: подякувати США та забезпечити подальшу допомогу у війні – Мік Раян
Політика
Новий візит Зеленського до Вашингтона: подякувати США та забезпечити подальшу допомогу у війні – Мік Раян
Переклад iPress – 21 вересня 2023, 13:30
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 2 – Том Купер
Політика
Питання та відповіді щодо F-16 для України. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 21 вересня 2023, 12:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється