Латвія збудує паркан на кордоні з білоруссю

Будівництво загородження на латвійсько-білоруському кордоні повністю планується завершити до серпня наступного року.

Латвія в межах заходів зі зміцнення кордону з білоруссю планує будувати навіть на болотах.



Про це заявив міністр внутрішніх справ Латвії Ріхард Козловскіс під час відвідування східного латвійського кордону.

Міністр зазначив, що будівництво загородження на сухопутній частині кордону планується завершити цього року, а на болотах – наступного. На болотистих ділянках загородження розташовуватимуться, наприклад, на понтонах.



За його словами, будівництво загородження на латвійсько-білоруському кордоні повністю планується завершити до серпня наступного року.

Водночас, як зазначив Козловскіс, для охорони кордону необхідне не тільки загородження, тому необхідно закуповувати і встановлювати технічні засоби.