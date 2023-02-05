Латвія збудувала 36 кілометрів кордону з білоруссю
Про це написав латвійський портал Delfi
В рамках першої черги, яка передбачає протяжність муру 82 км, на сьогодні роботи ведуться вже на 75. На сьогодні вирубали ліс та ведуться монтажні роботи. розповіли в державному акціерному товарістві VNĪ.
Загалом проєкт передбачає будівництво огорожі на кордоні протяжністю 173 км. Першу ділянку протяжністю 85,8 км буде завершено до весни цього року, а другу протяжністю 63,9 км - ще через рік.
Паралельно з реалізацією перших двох черг будівництва розробляється технічна специфікація для третьої черги.