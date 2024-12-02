Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Латвійська авіакомпанія має готовий план повернення в Україну – Bloomberg

02 грудня 2024, 18:37
Латвійська авіакомпанія має готовий план повернення в Україну – Bloomberg
Фото: airbaltic.com
AirBaltic планує перенести пропускну здатність з інших напрямків в Україну, коли для цього будуть безпечні умови.

Латвійська авіакомпанія AirBaltic розробила план відновлення польотів в Україну і скористається ним, як тільки тут відкриють повітряний простір.

Про це повідомив головний виконавчий директор Мартін Гаусс в інтерв’ю Bloomberg.

AirBaltic планує перенести пропускну здатність з інших напрямків в Україну, коли для цього будуть безпечні умови. Також авіакомпанія хоче залишати деякі літаки в Україні на ніч, тобто робити нічну зупинку.

"Ми можемо летіти сьогодні ввечері, якщо це безпечно. Я навіть полетів би туди порожнім, якщо буде зрозуміло, що ми зможемо вилетіти назад, і квитки продаватимуться, а квитки вже продані", — наголосив Гаусс.

Латвійська авіакомпанія до повномасштабної війни мала сильний ринок в Україні і виконувала рейси з Києва, Львова та Одеси. Відкриття повітряного простору України важливе для компанії через, за словами Гаусса, високий попит на подорожі в Україні та можливість літати більш прямим маршрутом з Латвії, наприклад, у Дубай чи Грецію.

Небо над Україною закрите від початку повномасштабного вторгнення росії. 

авіакомпаніїлітакивійна в Україні

Останні матеріали

Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Політика
Сирійські повстанці нищать режим Асада в Сирії. кремль намагатиметься нашкребти сили, щоб не втратити Сирію – Том Купер
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 16:03
Технології
"Зоряні війни" та Україна. Військове застосування автономності та штучного інтелекту – Мік Раян
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 13:09
Україна в НАТО, а росія з окупованими територіями? Байдена слід притягнути до відповідальності – Філліпс О’Брайен
Cуспільство
Україна в НАТО, а росія з окупованими територіями? Байдена слід притягнути до відповідальності – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 02 грудня 2024, 02:41
Трамп доручив Україну Кіту Келлогу. На що очікувати від його призначення
Політика
Трамп доручив Україну Кіту Келлогу. На що очікувати від його призначення
29 листопада 2024, 15:38
Натисніть на
Політика
Натисніть на "Грузинську мрію". Віддати Грузію на поталу кремлю було б великою геополітичною помилкою – Atlantic Council
Переклад iPress – 29 листопада 2024, 11:44
Захід дав росії індульгенцію. російсько-українська повітряна війна за тиждень – Том Купер
Політика
Захід дав росії індульгенцію. російсько-українська повітряна війна за тиждень – Том Купер
Переклад iPress – 29 листопада 2024, 00:19
Чому румунці схиляються до колишніх фашистських гасел. Фермери та інші сім причин можливого успіху симпатика путіна в Румунії – Politico
Політика
Чому румунці схиляються до колишніх фашистських гасел. Фермери та інші сім причин можливого успіху симпатика путіна в Румунії – Politico
Переклад iPress – 28 листопада 2024, 15:32
Чому зволікав Байден? Рубль падає, коли нові санкції б'ють по недружньому путіну – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Чому зволікав Байден? Рубль падає, коли нові санкції б'ють по недружньому путіну – Тімоті Еш
Переклад iPress – 28 листопада 2024, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється