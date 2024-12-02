Латвійська авіакомпанія має готовий план повернення в Україну – Bloomberg

AirBaltic планує перенести пропускну здатність з інших напрямків в Україну, коли для цього будуть безпечні умови.

Латвійська авіакомпанія AirBaltic розробила план відновлення польотів в Україну і скористається ним, як тільки тут відкриють повітряний простір.

Про це повідомив головний виконавчий директор Мартін Гаусс в інтерв’ю Bloomberg.

AirBaltic планує перенести пропускну здатність з інших напрямків в Україну, коли для цього будуть безпечні умови. Також авіакомпанія хоче залишати деякі літаки в Україні на ніч, тобто робити нічну зупинку.

"Ми можемо летіти сьогодні ввечері, якщо це безпечно. Я навіть полетів би туди порожнім, якщо буде зрозуміло, що ми зможемо вилетіти назад, і квитки продаватимуться, а квитки вже продані", — наголосив Гаусс.

Латвійська авіакомпанія до повномасштабної війни мала сильний ринок в Україні і виконувала рейси з Києва, Львова та Одеси. Відкриття повітряного простору України важливе для компанії через, за словами Гаусса, високий попит на подорожі в Україні та можливість літати більш прямим маршрутом з Латвії, наприклад, у Дубай чи Грецію.

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