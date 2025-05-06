Латвійська розвідка: росія проводить провокації у Балтійському морі

Ймовірно, мета таких провоккацій полягає у залякуванні та тестуванні потенційного противника.

російська федерація посилила спостереження за військовою активністю НАТО в Балтійському морі. росіяни також проводять демонстрації сили і провокації.

Про це повідомляє Delfi.

Як зазначає розвідка Латвії, росія вдається до демонстрацій сили та провокацій, зокрема порушує повітряний простір без дозволу та здійснює агресивні маневри поблизу літаків і кораблів країн НАТО, що збільшує ймовірність випадкових військових інцидентів.

Ймовірно, мета таких провоккацій полягає у залякуванні та тестуванні потенційного противника. Також спостерігаються спроби дискредитувати реакцію країн регіону та їх оборонні можливості.

Розвідка повідомляє, що у межах реформи Збройних сил рф у 2024 році Західний військовий округ, який межує з Латвією, було реорганізовано - замість нього створено Ленінградський і Московський військові округи. За даними MIDD, формально це стало відповіддю росії на вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Крім того, MIDD зазначає, що паралельно з війною в Україні росія, щонайменше на формальному рівні, розпочала створення нових підрозділів і реорганізацію наявних згідно з оголошеним планом військової реформи.

Зокрема, у Карелії було створено новий армійський корпус. При цьому дві мотострілецькі бригади, що входять до складу 6-ї загальновійськової армії і розміщені найближче до Латвії, будуть перетворені в дивізії. Морська піхотна бригада Балтійського флоту, розміщена в Калінінградському анклаві, також буде перетворена в дивізію.

У звіті розвідки Латвії наголошується, що створення або розширення нових військових підрозділів наразі не свідчить про фактичне зростання військової присутності поблизу кордонів Латвії, оскільки основна частина російських ресурсів, як і раніше, зосереджена на війні в Україні.

Також у документі зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну в армії рф помітно скоротилися не лише стратегічні, а й оперативно-тактичні навчання, імовірно через нестачу особового складу та військової техніки.

Водночас служба підкреслює, що в нинішніх умовах росія не має можливостей для ще однієї сухопутної операції стратегічного рівня.

Нагадаємо, багато американців і європейців вірять, що Третя світова може початися протягом десяти років. За головну загрозу вони вважають росію або терористів.