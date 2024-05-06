Латвійські дипломати проігнорують інавгурацію путіна

У Латвії нагадали, що Міжнародний кримінальний суд розшукує очільника рф.

Дипломати Латвії не братимуть участь у інавгурації владіміра путіна після його "переобрання".

Про це повідомила міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже у соцмережі Х (Twitter).

"Представники посольства Латвії не приїдуть на інавгурацію глави держави-агресора, яка атакує все, за що ми виступаємо", – написала вона.

Також нагадала, що Міжнародний кримінальний суд оголосив у розшук путіна за військові злочини.

Раніше таку ж заявку зробили у Чехії та Естонії. Країни підтвердили, що їхні представники не будуть відвідувати так звану інавгурацію путіна 7 травня. Так звані президентські вибори в росії відбулися 15-17 березня і завершилися перемогою путіна. Йому намалювали рекордні 88% підтримки.