Латвійську фірму викрили на поставках мікросхем для військових цілей в рф

Компанія поставила в росію електроніки на більше як 500 млн євро.

Про це пише Delfi.

Служба державної безпеки Латвії відкрила кримінальне впровадження проти представників зареєстрованого в Латвії підприємства за підозрою в постачанні в росію мікросхем в обхід санкцій.

"В ході розслідування спецслужба Латвії отримала інформацію про те, що зареєстроване в Латвії підприємство поставило російському підприємству електронні компоненти, використовувані у виробництві військових товарів, на суму понад півмільйона євро", - зазначили у відомстві.

4 грудня спецслужба провела кримінально-процесуальні дії на 6-ти об'єктах в Ризі, які пов'язані з латвійським підприємством, під час яких було вилучено багато документів і носіїв інформації.

Під час кримінально-процесуальних дій Служба держбезпеки затримала трьох осіб, пов'язаних з підприємством. Зараз до двох з них в якості запобіжного заходу застосовано арешт, до третього - запобіжний захід, пов'язаний з позбавленням волі, - пише латвійське видання.

Ми також писали, що попри санкції білорусь досі експортує в ЄС меблі і в першій половині 2023 року ЄС імпортував з білорусі меблів на 97,2 млн євро . Більшість з них їде до Польщі та Німеччини, за ними йдуть Нідерланди, Литва, Румунія, Естонія, Латвія та Франція.