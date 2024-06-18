Латвійський національний театр заборонив використання російської мови у виставах

Латвійці заявили, що російські постановки під час російсько-української війни є неприйнятними.

Латвійський національний театр відмовився надавати майданчик для спектаклю "Записки божевільних" російського режисера Дмитра Кримова, який засуджує війну. Більше того, поки триває війна в Україні, вистави російською мають бути під забороною.

Про це пише Delfi, посилаючись на директора Національного театру Маріса Вітолса.

"Сцена Національного театру – не слушне місце для гастролей російською мовою у той час, коли росія продовжує війну в Україні, розв'язану кривавим режимом путіна", – заявив Маріс Вітолс.

Головні ролі у виставі виконують актори Чулпан Хаматова та Максим Суханов, які покинули рф після повномасштабного вторгнення. Договір оренди майданчика для гастролей було підписано ще взимку, але тепер у театрі заявили, що це рішення "викликало обурення частини громадськості".

Тож Латвійський національний театр заборонив гастролі російською мовою на своїх майданчиках до завершення війни в Україні.

"Це рішення театру жодним чином не спрямоване проти професійних артистів театру, які залишили Росію після початку війни, і поважає їх вибір виїхати і засудити злочинний режим путіна", – підкреслив Вітолс.

Як стало відомо, вистава "Записки божевільних" розповідає історію про російських артистів, які залишили країну і намагаються зрозуміти своє місце у світі "після початку конфлікту в Україні".