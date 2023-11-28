Лавров через Болгарію полетить на зустріч ОБСЄ

Він полетить з візитом до Скоп’є на засідання Ради міністрів ОБСЄ, яке пройде 29 листопада - 1 грудня.

Міністерство закордонних справ Болгарії підтвердило, що надало дозвіл літаку з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим пролетіти через повітряний простір Болгарії.



Про це повідомляє видання BTA.

МЗС Болгарії прийняло таке рішення на підставі дозволу від Міністерства закордонних справ Республіки Північна Македонія. Саме вона головує в ОБСЄ у 2023 році та відповідає за організацію 30-ї Ради міністрів ОБСЄ.



"Отримано дозвіл на політ спеціальної льотної ескадрильї "росія" над повітряним простором Болгарії для виконання польоту делегації для участі в міжнародному форумі в Скоп'є", - йдеться у повідомленні.

Дозвіл на політ є тимчасовим і діє протягом 3 годин до та 72 годин після запланованої дати та часу польоту.

"Дозвіл надається для участі в засіданні Ради міністрів ОБСЄ міністра закордонних справ росії Лаврова і підпадає під виключення з санкцій ЄС щодо нього. Дозвіл не поширюється на членів його делегації, які також підпадають під санкції", - повідомило МЗС Болгарії.



Щорічна зустріч міністрів закордонних справ 57 країн-учасниць ОБСЄ відбудеться на запрошення чинного голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Північної Македонії Буяра Османі.