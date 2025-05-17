Лавров і Рубіо обговорили переговори в Стамбулі

Представники росії та США провели телефонну розмову, під час якої обговорили підсумки російсько-українських переговорів у Стамбулі.

Відбулася телефонна розмова Міністра закордонних справ рф Сергія Лаврова з Державним секретарем США Марко Рубіо.

Чиновники обмінялися думками за підсумками російсько-українських переговорів, що відбулися напередодні в Стамбулі.

Як повідомляє російське відомство, Рубіо привітав домовленості про обмін військовополоненими та про підготовку кожною зі сторін свого бачення тих умов, які необхідні для виходу на перемир'я, та наголосив на готовності Вашингтона і далі сприяти пошукам врегулювання.

Натомість Лавров відзначив позитивну роль США, які нібито сприяли тому, що Київ зрештою прийняв пропозицію російського диктатора путіна про відновлення стамбульських переговорів.

"Підтвердив Лавров готовність москви до продовження спільної роботи з американськими колегами в цьому контексті", - повідомили в МЗС Росії.

Під час бесіди було також порушено деякі інші міжнародні та регіональні проблеми, однак деталей не розголошували.