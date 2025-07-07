Вони включають "демілітаризацію" та "денацифікацію".

Міністр закордонних справ рф Сєргєй Лавров перерахував російські умови для припинення війни.

В інтервʼю угорському виданню Magyar Hemzet він заявив, що для миру необхідне "міжнародно-правове визнання нових територіальних реалій", що виникли після анексії Криму, а також Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

"Ці люди вирішили своє майбутнє, вільно висловивши свою волю під час референдуму. Наш порядок денний включає демілітаризацію та денацифікацію України, зняття санкцій з росії, скасування всіх позовів проти росії та повернення незаконно захоплених активів, що базуються на Заході", — заявив Лавров.

За словами Лаврова, усе це має бути включено до юридично обов'язкової угоди про мир. Він додав, що Україна має "повернутися до витоків своєї державності та дотримуватися духу та букви документів, які склали її правову основу" та згадав Декларацію про державний суверенітет 1990 року, у якому закріплено "положення про нейтральний, позаблоковий та без'ядерний статус".

Також очільник російського МЗС вкотре заявив про необхідність усунення "глибинних причин конфлікту" та усунути "загрози безпеці росії, спричинені розширенням НАТО". Окрім цього, серед побажань москви — забезпечення прав людини "на територіях, що залишаються під контролем київського режиму, який з 2014 року знищує все, що пов'язано з росією, росіянами чи російськомовним народом, включаючи російську мову, культуру, традиції, канонічне православ'я та російськомовні ЗМІ".