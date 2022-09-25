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Лавров обіцяє застосувати ядерну зброю для "захисту" будь-якої анексованої території

Глава мзс рФ заявив, що російська територія, включно з територією, “закріпленою” в майбутньому конституцією рф, “перебуває під повним захистом держави”
Лавров обіцяє застосувати ядерну зброю для "захисту" будь-якої анексованої території Фото:unian.net

24 вересня міністр закордонних справ рф Сергій Лавров заявив, що регіони України, де проводяться референдуми, будуть під "повним захистом" країни-агресорки.

Про це інформує Reuters.
 

Виступаючи перед Генеральною Асамблеєю ООН і світовими ЗМІ в Нью-Йорку, Лавров спробував виправдати лютневе вторгнення рф до свого сусіда, повторивши брехливі заяви москви про те, що обраний уряд у Києві був встановлений незаконно, наповнений неонацистами, котрі просувають пригноблення російськомовне населення на сході країни.

У п’ятницю рф розпочала псевдореферендуми в чотирьох східних областях України, що спрямовані на анексію території, захопленої силою. Київ заявив, що жителів примушували до голосування та не дозволяли залишати регіони під час чотириденного голосування, яке західні країни відкинули як обман, спрямований на виправдання ескалації семимісячної повномасштабної війни.

Відповідаючи на запитання, чи матиме рф підстави використовувати ядерну зброю для захисту анексованих регіонів України, Лавров сказав, що російська територія, включно з територією, “закріпленою” в майбутньому конституцією рф, “перебуває під повним захистом держави”.

“Усі закони, доктрини, концепції та стратегії рф поширюються на всю її територію”, — зазначив він, маючи на увазі також російську доктрину щодо застосування ядерної зброї.

Ці коментарі з’явилися після прямого попередження в четвер колишнього президента рф дмитра медведєва про те, що будь-яка зброя в арсеналі москви, включаючи стратегічну ядерну зброю, може бути використана для захисту “приєднаних територій”.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав коментарі лаврова та попередню заяву путіна “безвідповідальними” та “абсолютно неприйнятними”.

“Україна не піддасться. Ми закликаємо всі ядерні держави висловитися зараз і дати зрозуміти РФ, що така риторика ставить світ під загрозу і не буде прийнятою”, – наголосив Кулеба.

рф звинувачує Сполучені Штати та інші сторони в конфлікті, оскільки вони надсилають зброю, щоб допомогти Україні захиститися. Ймовірна анексія території України ставить питання про те, як рф може відповісти на використання західної зброї в цих регіонах.

Україна також попросила скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН через псевдореферендуми, закликаючи “притягнути рф до відповідальності за її подальші спроби змінити міжнародно визнані кордони України всупереч Статуту ООН”, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

 

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25 09 2022 18:25
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