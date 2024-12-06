Він вважає, що під дією західних санкцій рф "стала сильнішою". Але чи так це насправді?

Міністр закордонних справ рф Сєргєй Лавров заявив, що для початку переговорів та завершення війни в Україні нашій державі потрібно відмовитися від членства в НАТО — військових баз Альянсу на її території та спільних навчань з західними військовими — та земель, які вже захопили окупанти.

Під час інтерв'ю Такеру Карлсону він зауважив, що Заходу під час досягнення мирної угоди для нашої країни потрібно буде брати до уваги "реалії на землі".

"Багато хто у рф хотів би зробити зняття санкцій умовою угоди щодо України, але країна їх витримала і стала сильнішою", — озвучив Лавров ще одну вимогу. Щоправда, посилення залежності від Китаю та необхідність просити додаткові війська та воєнні потужності у лідера КНДР Кім Чен Ина все ж свідчать про ефективність обмежень, та голові російської дипломатії, схоже, так не здається.

Інші вимоги рф: