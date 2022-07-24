ПОЛІТИКА НОВИНИРосійська Федерація не має упереджень з приводу переговорів з Україною, які включали б "більш широке коло питань".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лавров після "зернової угоди" захотів більш широких переговорів з Україною
Що стосується зв'язку цієї домовленості ("зерновою угодою") з іншими аспектами ситуації в Україні, я вже говорив, у нас немає будь-яких упереджень від того, щоб поновити переговори з більш широкого кола питань
Сергій Лавров. Фото: ria.ru
Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ РФ Сергій Лаврова на прес-конференції в Каїрі.
"Що стосується зв'язку цієї домовленості ("зерновою угодою",-ред.) з іншими аспектами ситуації в Україні, я вже говорив, у нас немає будь-яких упереджень від того, щоб поновити переговори з більш широкого кола питань. Але справа залежить не від нас, тому що українська влада, починаючи президентом і закінчуючи незліченною кількістю його радників, постійно заявляє, що ніяких переговорів не буде, поки Україна не переможе Росію на полі бою", - зазначив він.
За його словами, вибір нібито залишається за Україною та її західними партнерами. Лавров також пригрозив, чим довше Київ відмовлятиметься від переговорів, тим більше українців загине у війні.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про недоречність вести переговори з Росією в нинішній ситуації. За його словами, "поки росіянам не наб'ють обличчя", вони нічого не зрозуміють.
Він також порівняв президента Росії Володимира Путіна з пітоном, який хотів "проковтнути" Україну, але тепер ризикує луснути.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 07 2022 16:25 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Зникла морська лілія носитиме прізвище Зеленського, вирішили польські палеонтологи
- ФОТО На Миколаївщині росіяни обстріляли португальських журналістів
- ФОТО Нова глава МЗС Бельгії у 2021 році їздила в окупований Крим і відмовилася назвати його Україною
- Відсторонення та усунення. Хто стоїть за кадровою ротацією у СБУ та ГПУ
- Протистояння росії: Україна поповнюється «подвійними» HIMARS