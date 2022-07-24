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Лавров після "зернової угоди" захотів більш широких переговорів з Україною

Що стосується зв'язку цієї домовленості ("зерновою угодою") з іншими аспектами ситуації в Україні, я вже говорив, у нас немає будь-яких упереджень від того, щоб поновити переговори з більш широкого кола питань
Російська Федерація не має упереджень з приводу переговорів з Україною, які включали б "більш широке коло питань".
Лавров після "зернової угоди" захотів більш широких переговорів з Україною Сергій Лавров. Фото: ria.ru
Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ РФ Сергій Лаврова на прес-конференції в Каїрі.
 
"Що стосується зв'язку цієї домовленості ("зерновою угодою",-ред.) з іншими аспектами ситуації в Україні, я вже говорив, у нас немає будь-яких упереджень від того, щоб поновити переговори з більш широкого кола питань. Але справа залежить не від нас, тому що українська влада, починаючи президентом і закінчуючи незліченною кількістю його радників, постійно заявляє, що ніяких переговорів не буде, поки Україна не переможе Росію на полі бою", - зазначив він.
 
За його словами, вибір нібито залишається за Україною та її західними партнерами. Лавров також пригрозив, чим довше Київ відмовлятиметься від переговорів, тим більше українців загине у війні.
 
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про недоречність вести переговори з Росією в нинішній ситуації. За його словами, "поки росіянам не наб'ють обличчя", вони нічого не зрозуміють.
 
Він також порівняв президента Росії Володимира Путіна з пітоном, який хотів "проковтнути" Україну, але тепер ризикує луснути.
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24 07 2022 16:25
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