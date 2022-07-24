Лавров після "зернової угоди" захотів більш широких переговорів з Україною

Що стосується зв'язку цієї домовленості ("зерновою угодою") з іншими аспектами ситуації в Україні, я вже говорив, у нас немає будь-яких упереджень від того, щоб поновити переговори з більш широкого кола питань

Російська Федерація не має упереджень з приводу переговорів з Україною, які включали б "більш широке коло питань".

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ РФ Сергій Лаврова на прес-конференції в Каїрі.

"Що стосується зв'язку цієї домовленості ("зерновою угодою",-ред.) з іншими аспектами ситуації в Україні, я вже говорив, у нас немає будь-яких упереджень від того, щоб поновити переговори з більш широкого кола питань. Але справа залежить не від нас, тому що українська влада, починаючи президентом і закінчуючи незліченною кількістю його радників, постійно заявляє, що ніяких переговорів не буде, поки Україна не переможе Росію на полі бою", - зазначив він.

За його словами, вибір нібито залишається за Україною та її західними партнерами. Лавров також пригрозив, чим довше Київ відмовлятиметься від переговорів, тим більше українців загине у війні.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив про недоречність вести переговори з Росією в нинішній ситуації. За його словами, "поки росіянам не наб'ють обличчя", вони нічого не зрозуміють.

Він також порівняв президента Росії Володимира Путіна з пітоном, який хотів "проковтнути" Україну, але тепер ризикує луснути.