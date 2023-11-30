Сійярто і Лавров "обмінялися думками" щодо ключових питань діяльності ОБСЄ.

У четвер, 30 листопада, у рамках засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ глава МЗС росії Сергій Лавров провів зустріч з міністром закордонних справ Угорщини Петром Сійярто.



Про це йдеться у заяві МЗС рф.

Там зазначається, що Лавров та Сійярто "провели звірку годинника" з питань двостороннього співробітництва, та акцентували на реалізацію домовленостей, підтверджених при зустрічі російського диктатора владіміра путіна з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.



У заяві також зазначається, що Сійярто і Лавров "обмінялися думками" щодо ключових питань діяльності ОБСЄ та "актуальних міжнародних проблем», зокрема, мова йшла і про війну рф проти України.

Нагадаємо, що Сійярто під час свого виступу на міністерській зустрічі ОБСЄ у Скоп'є переконував, що постачання зброї Україні не приведе до миру, та запевняв, що хоче зберегти життя угорської меншини.