Лавров та очільник МЗС Китаю обговорили війну в Україні

Китай займатиме незалежну і неупереджену позицію.

У понеділок, 7 серпня, очільник міністерства закордонних справ Китаю Ван І обговорив з представником росії Сергієм Лавровим війну в Україні.

Відповідне повідомлення з'явилось на сайті Міністерства закордонних справ Китаю.

"Сторони також обмінялися думками щодо української кризи та інших міжнародних і регіональних питань, що становлять взаємний інтерес", — йдеться у повідомленні відомства.

Ван І заявив, що стосовно війни в Україні Китай займатиме незалежну і неупереджену позицію, висловлюватиме об'єктивну і раціональну думку, активно просуватиме "мирні переговори" і шукатиме політичне рішення щодо будь-якої міжнародної багатосторонньої події.

Сергій Лавров відповів китайському дипломату, що "росія повністю згодна з позиційним документом Китаю щодо політичного врегулювання української кризи та цінує та вітає конструктивну роль Китаю в цьому відношенні".