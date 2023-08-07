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Лавров та очільник МЗС Китаю обговорили війну в Україні

07 серпня 2023, 20:23
Лавров та очільник МЗС Китаю обговорили війну в Україні
Джерело: glavcom
Китай займатиме незалежну і неупереджену позицію.

У понеділок, 7 серпня, очільник міністерства закордонних справ Китаю Ван І обговорив з представником росії Сергієм Лавровим війну в Україні. 

Відповідне повідомлення з'явилось на  сайті Міністерства закордонних справ Китаю.

"Сторони також обмінялися думками щодо української кризи та інших міжнародних і регіональних питань, що становлять взаємний інтерес", — йдеться у повідомленні відомства.

Ван І заявив, що стосовно війни в Україні Китай займатиме незалежну і неупереджену позицію, висловлюватиме об'єктивну і раціональну думку, активно просуватиме "мирні переговори" і шукатиме політичне рішення щодо будь-якої міжнародної багатосторонньої події.

Сергій Лавров відповів китайському дипломату, що "росія повністю згодна з позиційним документом Китаю щодо політичного врегулювання української кризи та цінує та вітає конструктивну роль Китаю в цьому відношенні".

КитайЛавроввійна в Україніросія окупанти

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