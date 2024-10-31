Лавров влаштував істерику через план перемоги Зеленського
31 жовтня 2024, 18:33
Фото: ТАСС
Лавров заявив, що рф не має наміру припиняти військову агресію.
Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров назвав українську формулу миру "тупою", а "план перемоги" президента України Володимира Зеленського - "шизофренічним".
Про це головний російський дипломат росії сказав під час другої Мінської міжнародної конференції з євразійської безпеки.
Зокрема, глава російського МЗС заявив, що в Україні з 2014 року нібито "послідовно ухвалювали закони", які забороняють російську мову в освіті, у ЗМІ, у сфері культури, а також "канонічну українську православну церкву". У зв'язку з цим кремлівський чиновник згадав ст. 1 статуту ООН про права людини, яка поширюється на людей, незалежно від раси, статі, мови та релігії. Не сказавши жодного слова про вбивства українців російськими солдатами, він назвав українську владу "русофобською", українську формулу миру "тупою", а план перемоги Зеленського "шизофренічним".
"...Захід закриває очі, продовжуючи просувати тупикову, я б навіть сказав тупу формулу миру Зеленського, який закликає до капітуляції росії. А кілька тижнів тому цей громадянин оприлюднив не менш шизофренічний план перемоги", - заявив Лавров.
Він заявив, що рф не має наміру припиняти військову агресію, і чітко дав зрозуміти, що Кремль всіляко протидіятиме вступу України до Північноатлантичного альянсу або (та) до Європейського союзу.
"Зрозуміло, що ні формула, ні план, ні фантазії, про членство підконтрольної Києву України, то в НАТО, то в Євросоюзі не наближають мир у Європі. Стабільність у цій частині Євразійського континенту буде досягнута тільки за умови забезпечення довгострокових надійних гарантій у сфері безпеки. Наприклад, у тому вигляді, як вони були викладені в наших ініціативах грудня 2021 року і були відкинуті Заходом...", - заявив глава МЗС.
Він також звинуватив США в підриві "північного потоку", Київ - у "нацизмі, фізичному винищуванні опозиції". Українців, які відстоюють свою незалежність, Лавров назвав "неонацистами", а ОБСЄ - "маргінальною структурою". Також представник дипломатичного корпусу москви наголосив, що це нібито "дії" НАТО змушують рф до "компенсуючих заходів", але жодним словом не обмовився про те, що через вторгнення росії до України загинули тисячі мирних громадян, знищено міста і села, інфраструктуру тощо.
Згідно з відкритими джерелами, 31 жовтня - 1 листопада проходить II Мінська міжнародна конференція з євразійської безпеки. МЗС білорусі заявляє про участь політиків і аналітиків приблизно 30 країн.