Лавров влаштував істерику через план перемоги Зеленського

Лавров заявив, що рф не має наміру припиняти військову агресію.

Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров назвав українську формулу миру "тупою", а "план перемоги" президента України Володимира Зеленського - "шизофренічним".

Про це головний російський дипломат росії сказав під час другої Мінської міжнародної конференції з євразійської безпеки.

Зокрема, глава російського МЗС заявив, що в Україні з 2014 року нібито "послідовно ухвалювали закони", які забороняють російську мову в освіті, у ЗМІ, у сфері культури, а також "канонічну українську православну церкву". У зв'язку з цим кремлівський чиновник згадав ст. 1 статуту ООН про права людини, яка поширюється на людей, незалежно від раси, статі, мови та релігії. Не сказавши жодного слова про вбивства українців російськими солдатами, він назвав українську владу "русофобською", українську формулу миру "тупою", а план перемоги Зеленського "шизофренічним".

"...Захід закриває очі, продовжуючи просувати тупикову, я б навіть сказав тупу формулу миру Зеленського, який закликає до капітуляції росії. А кілька тижнів тому цей громадянин оприлюднив не менш шизофренічний план перемоги", - заявив Лавров.