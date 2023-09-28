Матеріали:
Теми:

Лавров вважає Формулу миру "ультиматумом" росії

28 вересня 2023, 16:33
Лавров вважає Формулу миру
Фото: ТАСС
Формула миру, яку просуває Україна, це чистий ультиматумом росії.

Про це глава МЗС РФ Сергій Лавров розкзав для ТАРС. 

Лавров додав, що Захід періодично згадує про можливість переговорів з росією, але при цьому голосно і безапеляційно заявляє, що єдиною основою для цього є Формула миру президента України Володимира Зеленського. 

"Її навіть обговорювати нема чого, це чистий ультиматум. Жодна людина більш-менш у своєму розумі не може просувати такий ультиматум як безальтернативну основу для переговорів, якщо тільки вона не прагне ці переговори зірвати і не допустити", -  сказав російський поліитк. 

За його словами, росія готова домовлятись лише з врахуванням реалій, які зараз склалися на землі, тобто визнати російську окупацію українського Криму і ще 4 областей. 

Лавров і далі заявляє про нацистський режим в Києві, який  начебто планував винищити все російське на тих землях, які і в Криму, і в Новоросії яке створювалося російськими людьми століттями.

"Київський режим" продовжує діяти і поводитись так, ніби це він замовляє музику, а весь Захід хором твердить. Ні слова про Україну без України та умови початку переговорів визначатиме Зеленський. Загалом, коло замкнулося, це абсолютно тупикова позиція", - підсумував глава МЗС росії. 

Він і далі вважає, що така позиція не відображає наявності здорового глузду в головах тих, хто керує цією війною проти росії, або вона відображає їх непоправну впевненість у тому, що вони росію переможуть.

 
РосіяЛавровформула миру

Останні матеріали

Захід має послабити самостримування. Що потрібно Україні для перемоги у війні з росією? – Макс Бут
Політика
Захід має послабити самостримування. Що потрібно Україні для перемоги у війні з росією? – Макс Бут
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 16:31
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Cуспільство
Українська артилерія влаштувала Армагеддон для росіян в районі Роботиного. Тим часом механізовані бригади пішли на штурм – Том Купер
Переклад iPress – 28 вересня 2023, 12:14
Політика
"Адмірал Шрьодінгера" та програш росії на Чорному морі. Україна за підтримки Заходу надіслала путіну чіткий меседж – експерти в ЗМІ
28 вересня 2023, 10:00
Армії США слід повчитися в українських вояків вести сучасну війну, замість того щоб критикувати
Політика
Армії США слід повчитися в українських вояків вести сучасну війну, замість того щоб критикувати "повільний контрнаступ" – майор Роберт Г. Роуз
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 19:00
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Політика
Чи підтримують республіканці відкритий фашизм Трампа? – Девід Роткопф
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 13:30
Механізми політичних змін у росії? Історія каже, що таких немає – CEPA
Політика
Механізми політичних змін у росії? Історія каже, що таких немає – CEPA
Переклад iPress – 27 вересня 2023, 09:30
Скандал у США: Трамп запропонував стратити генерала Міллі – The Atlantic
Політика
Скандал у США: Трамп запропонував стратити генерала Міллі – The Atlantic
Переклад iPress – 26 вересня 2023, 16:30
Повільний, але змістовний. Том Купер – про результативність українського контрнаступу
Політика
Повільний, але змістовний. Том Купер – про результативність українського контрнаступу
Переклад iPress – 26 вересня 2023, 13:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється