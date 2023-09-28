Лавров вважає Формулу миру "ультиматумом" росії

Формула миру, яку просуває Україна, це чистий ультиматумом росії.

Про це глава МЗС РФ Сергій Лавров розкзав для ТАРС.

Лавров додав, що Захід періодично згадує про можливість переговорів з росією, але при цьому голосно і безапеляційно заявляє, що єдиною основою для цього є Формула миру президента України Володимира Зеленського.

"Її навіть обговорювати нема чого, це чистий ультиматум. Жодна людина більш-менш у своєму розумі не може просувати такий ультиматум як безальтернативну основу для переговорів, якщо тільки вона не прагне ці переговори зірвати і не допустити", - сказав російський поліитк.

За його словами, росія готова домовлятись лише з врахуванням реалій, які зараз склалися на землі, тобто визнати російську окупацію українського Криму і ще 4 областей.

Лавров і далі заявляє про нацистський режим в Києві, який начебто планував винищити все російське на тих землях, які і в Криму, і в Новоросії яке створювалося російськими людьми століттями.

"Київський режим" продовжує діяти і поводитись так, ніби це він замовляє музику, а весь Захід хором твердить. Ні слова про Україну без України та умови початку переговорів визначатиме Зеленський. Загалом, коло замкнулося, це абсолютно тупикова позиція", - підсумував глава МЗС росії.

Він і далі вважає, що така позиція не відображає наявності здорового глузду в головах тих, хто керує цією війною проти росії, або вона відображає їх непоправну впевненість у тому, що вони росію переможуть.