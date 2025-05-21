Лавров видав нову заяву стосовно перемовин

Він вважає, що перемир’я має на меті "доозброїти Україну"

Глава Міністерства закордонних справ росії Сергій Лавров заявив, що стратегія безумовного припинення вогню більше не є актуальною для рф, оскільки вона, нібито, має "доозброїти Україну".

Про це повідомляють російські медіа із посиланням на виступ Лаврова.

"Перемир'я – а там подивимося, у процесі врегулювання з Україною більше не буде", – сказав Лавров.

Він також у зневажливому форматі перерахував європейських лідерів, і заявив, що вони нібито "істерично вимагають" від США приєднатися до антиросійських дій.

Лавров додав, що диктатор рф путін і президент США Дональд Трамп буцімто висловилися "за вироблення параметрів довгострокового миру в Україні", і знову наголосив, що для росії важливо усунути "першопричини кризи".