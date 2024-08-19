Лавров висловився про можливість мирних переговорів

Лавров спростував "чутки про якісь приховані контакти" за посередництва Катару щодо обопільного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

росія не має наміру вести мирні переговори з Україною після того, як ЗСУ почали операцію в Курській області.

Про це заявив міністр закордонних справ рф Сергій Лавров в інтерв'ю російському пропагандисту.

"Президент про це дуже чітко сказав, що після того, як почалися напади на Курську область - навіть не напад, а вторгнення на територію Курської області - про жодні переговори не може бути й мови", - заявив він.

При цьому Лавров спростував "чутки про якісь приховані контакти" за посередництва Катару щодо обопільного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. За його словами, насправді Україна продовжує просувати результати Швейцарського саміту миру, за підсумками якого було визначено основні напрямки дипломатичної роботи. Один із цих напрямків стосується безпеки енергетичних об'єктів, каже Лавров.

"Хто б що не говорив про якісь натяки на те, щоб росію якось туди залучати, це все від лукавого. Тому що йдеться про неприйнятний для нас процес, який має єдину мету просувати ультиматум під назвою "формула Зеленського", - наголосив головний дипломат країни-агресора.