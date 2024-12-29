Лавров заявив про неприйнятність пропозицій США щодо завершення війни

Зокрема, рф "не влаштовує" ідея розмістити миротворців на українській території.

Глава російського МЗС Сєргєй Лавров заявив, що москву не влаштовують пропозиції команди обраного президента США Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні. В інтервʼю російським пропагандистам Лавров висловив незгоду рф з пропозиціями відтермінувати вступ Києва у НАТО та розмістити на українській території миротворчий контингент з ЄС та Британії.

"Нас, звичайно, не влаштовують пропозиції, що звучать від імені представників команди обраного президента відкласти українське членство у НАТО на 20 років, а також ввести в Україну миротворчий контингент британських та європейських сил", — заявив Лавров.

За його словами, москва поки не отримувала жодних офіційних сигналів від США щодо припинення війни в Україні. Лавров заявив, що до своєї інавгурації 20 січня Трамп має статус "обраний президент", а поки американську політику визначає чинний лідер країни Джо Байден. Він додав, що з нинішньою адміністрацією у Вашингтоні росія не веде перемовин щодо України.