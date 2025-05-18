Лдери чотирьох країн ЄС зателефонують Трампу перед його розмовою з путіним
18 травня 2025, 19:53
Мерц каже, що обговорював це питання з державним секретарем США Марко Рубіо.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у неділю, що він разом з лідерами Великої Британії, Франції та Польщі планує поговорити з Дональдом Трампом перед запланованою телефонною розмовою президента США із лідером росії путіним у понеділок.
Про це пише Reuters.
За словами Мерца, він обговорював це питання з державним секретарем США Марко Рубіо на інавгураційній месі Папи Лева XIV у Ватикані.
"Я розмовляв з Марко Рубіо, зокрема щодо завтрашньої розмови. Ми домовилися, що ще раз поговоримо з чотирма лідерами країн та президентом США в рамках підготовки до цієї розмови з путіним", – сказав Мерц журналістам.
Канцлер Німеччини також сказав, що довго спілкувався у Ватикані з президентом України Володимиром Зеленським.