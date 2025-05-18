Лдери чотирьох країн ЄС зателефонують Трампу перед його розмовою з путіним

Мерц каже, що обговорював це питання з державним секретарем США Марко Рубіо.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив у неділю, що він разом з лідерами Великої Британії, Франції та Польщі планує поговорити з Дональдом Трампом перед запланованою телефонною розмовою президента США із лідером росії путіним у понеділок.

За словами Мерца, він обговорював це питання з державним секретарем США Марко Рубіо на інавгураційній месі Папи Лева XIV у Ватикані.