Le Monde: У ЗСУ закінчилися ракети для систем SAMP/T і Crotale

Видання зазначає, що захист української території стає дедалі складнішим.

Україна більше не має ракет для своїх двох батарей наземних зенітних комплексів протиповітряної оборони SAMP/T та "не отримала жодної ракети за півтора року" для зенітної системи малої дальності Crotale.

Про це пише французька газета Le Monde із посиланням на власті джерела.

Видання зазначає, що захист української території стає дедалі складнішим. Зростаюча кількість снарядів, їхня неоднорідність (дрони, крилаті та балістичні ракети) та складність маршрутів, якими вони рухаються, виснажують можливості української протиповітряної оборони.

До 2024 року Україні вдалося зменшити збитки, впровадивши багаторівневу систему, що поєднує численні легкі мобільні підрозділи, оснащені зенітними гарматами, батареї зенітних ракет середньої та великої дальності, гелікоптери та винищувачі, а також мережу передавачів, що узурпують супутникові координати, отримані снарядами. Однак росіяни удосконалюють свої дрони і збивати їх стає дедалі складніше.

"З січня їхні Shahed літають на висоті від 2000 до 3000 метрів над рівнем моря, замість 200 метрів, як раніше. Ми більше не можемо дістатися до них нашими гарматами. Коли вони пікірують зі швидкістю понад 500 км/год, їх дуже важко вразити", – пояснив ситуацію заступник командира підрозділу сил оборони із позивним «Якут», який захищає небо над Одеською областю.

Він зазначає, що географічне розташування Одеси на березі моря є додатковою перешкодою для ефективної роботи протиповітряної оборони: "Ми не можемо розміщувати антени біля берегів [щоб дезорієнтувати "Шахеди", що летять з Чорного моря] , а винищувачі не виходять у море, де вони вразливі до російських ракетних батарей, що базуються в Криму".

За словами військових, ракети, здатні збити "Шахеди", занадто дорогі, а їхній дефіцит вже очевидний. Одним із рішень, що розглядається, є безпілотник-таран, керований штучним інтелектом, дешева зброя, яка в 20-50 разів дешевша за свою ціль.

Речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат каже, що перемогу, врешті, здобудуть найкреативніші. Він розповів Le Monde , що підрозділ операторів безпілотників вже збив близько сотні безпілотників типу Shahed.

Він також зазначив, що деякі "Шахеди" зараз оснащені 16 модулями глушіння, що значно ускладнює придушення їхньої навігації. Це вимагає набагато більше засобів радіоелектронної боротьби.

Ігнат підтвердив той факт, що західні винищувачі F-16 та Mirage 2000-5F змогли збити російські безпілотники та ракети 25 травня. Однак жодної з дев'яти балістичних ракет, випущених тієї ночі, не вдалося перехопити.

"Нам не вистачає ракет. Навколо Києва є кілька дивізіонів Patriot. Але вони не можуть забезпечити 100% захист від балістичних ракет. Одна батарея покриває лише радіус 25 кілометрів. росіяни знайшли контрзаходи: ракети «Іскандер» здійснюють маневри ухилення на завершальному етапі, зриваючи розрахунки траєкторії Patriot. Крім того, «Іскандер» може скидати ілюзії, здатні обдурити ракети Patriot", - пояснив він.

На півдні країни ситуація ще гірша. Командир зенітно-ракетної батареї, розгорнутої на півдні України, на ім’я Артем каже, що аби відповісти на зростаючий виклик, «потрібно набагато більше систем далекого радіусу дії, таких як Patriot, Iris-T та SAMP/T.

"Сьогодні у нас немає нічого, щоб захистити південь України від балістичних ракет", – сказав офіцер.

Він зазначив, що росіяни використовують дедалі складніші траєкторії під час програмування своїх безпілотників та крилатих ракет. У деяких місцях вони розсіюються по небу, а потім знову групуються. Також вони використовують багато оманливих цілей.

"Ідея полягає в тому, щоб вичерпати наші боєприпаси та перенаситити наші можливості", - каже військовий.

Нагадаємо, сьогодні вночі армія рф запустила по території Україні 9 крилатих ракеті і 355 дронів різних типів.