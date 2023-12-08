Ле Пен притягнуть до суду через розтрату коштів ЄС

Глава парламентської фракції ультраправої французької партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен і ще 26 осіб постануть перед судом за привласнення державних коштів у межах справи про нецільове використання коштів Євросоюзу.

Про це повідомляє Franceinfo, посилаючись на джерела в паризькій прокуратурі.

Справа стосується ймовірного привласнення коштів ЄС для оплати праці помічників депутатів Європарламенту, які насправді працювали на партію "Національне об'єднання".

Схема працювала з 2004 по 2016 рік, коли Ле Пен була євродепутатом. Судовий процес триватиме з 30 вересня по 27 листопада наступного року.

Обвинуваченими будуть Марін Ле Пен, її батько Жан-Марі Ле Пен і партія "Національне об'єднання" як юридична особа.

СьУ п'ятницю "Національне об'єднання" відреагувало на це заявою, в якій йдеться, що Марін Ле Пен "не вчинила жодного правопорушення".