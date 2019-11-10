Легалізація грального бізнесу стимулюватиме будівництво нових готелів
За словами Зеленського, у законі передбачать, що отримати ліцензію на здійснення діяльності з організації грального бізнесу зможуть 5-зіркові готелі, які матимуть щонайменше 200 номерів для Києва та 150 номерів для регіонів України,передає "Громадське".
"У нас на ринку є п’ятизіркові готелі, але вони дуже маленькі. Поки що немає можливостей зробити казино. Нам потрібен тест, як люди боротимуться за ці ліцензії. Ми хочемо, щоб будували готелі", - повідомив Зеленський.
Також президент сподівається, що легалізація грального бізнесу дозволить "прибрати з вулиць гральну історію". Кошти від продажу ліцензій на організацію азартних спрямують на розвиток спорту, медицини тощо.
Нагадаємо, що 25% опитаних вважають себе азартними людьми. Натомість більшість (73%) азартними себе не вважають. Більш азартними є чоловіки, молодь, люди з вищими статками.
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